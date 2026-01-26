Dopo la rottura avvenuta a Temptation Island, Sonia Barrile e Simone Margagliotti hanno deciso di non riprendere la loro relazione. Nonostante un tentativo di riconciliazione, i due hanno scelto di seguire strade separate, confermando la fine definitiva del loro rapporto. Questa decisione sembra riflettere un percorso di chiarimento e rispetto reciproco, senza ulteriori ritorni di fiamma.

Sonia Barrile non vuole tornare con Simone Margagliotti, com’è il loro rapporto dopo la rottura. Dopo essersi lasciati a Temptation Island Sonia Barrile e Simone Margagliotti avevano provato a tornare insieme, una riconciliazione durata pochissima prima del nuovo addio. Lei dopo il reality ha scoperto di essere in dolce attesa, era stato soprattutto questo a spingerla a dare un’altra chance all’ex compagno, però dopo aver scoperto un tradimento ha preferito dirgli addio. Una rottura che in qualche modo non può essere totale dal momento che le loro vita saranno sempre unite dal figlio che stanno aspettando. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Temptation Island, nessun ritorno di fiamma tra Sonia e Simone: “Abbiamo scelto una strada…”

