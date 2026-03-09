Sonia Barrile e Simone Margagliotti sono diventati genitori di un bambino di nome Gabriel. Dopo aver annunciato la gravidanza sui social pochi giorni fa, i due hanno incontrato il neonato per la prima volta e lo hanno tenuto tra le braccia. L'evento si è svolto in un contesto privato, senza dettagli su ulteriori sviluppi o commenti ufficiali.

Solo pochi giorni fa Sonia Barrile ha dedicato un post alla sua gravidanza, ieri lei e l'ex compagno Simone Margagliotti hanno finalmente stretto per la prima volta il figlio tra le loro braccia. Lei era già in dolce attesa quando hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, però non lo sapevano. La ragazza aveva ammesso che ci avevano provato a lungo ad avere un figlio senza mai riuscirci. Il desiderio era tantissimo infatti era al settimo cielo quando ha scoperto di essere incinta nonostante la loro turbolenta situazione. Simone Margagliotti e Sonia Barrile si erano detti addio nel programma, quando però hanno saputo che aspettavano un bambino ci hanno riprovato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Temptation Island, Sonia Barrile ha partorito: lei e Simone Margagliotti insieme per Gabriel

Articoli correlati

È nato Gabriel, il figlio di Sonia Barrile di Temptation Island: con lei in ospedale anche Simone MargagliottiSonia Barrile e Simone Margagliotti, ex protagonisti di Tempation Island, sono diventati genitori.

È nato il figlio di Sonia Barrile di Temptation Island: si chiama Gabriel, in ospedale anche Simone MargagliottiÈ nato Gabriel, il primo figlio di Sonia Barrile, ex protagonista di Temptation Island.

Temptation Island 2025 - Il gender reveal di Sonia B. e Simone

Altri aggiornamenti su Temptation Island

Temi più discussi: La festa di Domenico mostrata da Nuzzi non è sciacallaggio, smettetela di dire a Patrizia come ricordare suo figlio; E' innamorato ma pur sempre un vandalo: imbratta con la vernice rossa il lungomare di Ancona fresco di restyling; Ascolti TV ieri giovedì 26 febbraio: Sanremo 2026 su Rai 1 e Il gladiatore su Canale 5 i programmi più visti.

Temptation Island, Sonia Barrile e Simone Margagliotti sono diventati genitoriSonia Barrile e Simone Margagliotti di Temptation Island hanno annunciato sui social la nascita del loro primo figlio: ecco il nome scelto e come stanno i neo genitori! comingsoon.it

È nato il figlio di Sonia Barrile di Temptation Island: si chiama Gabriel, in ospedale anche Simone MargagliottiÈ nato Gabriel, il primo figlio di Sonia Barrile, ex protagonista di Temptation Island. Ad annunciare la nascita è stata la stessa Sonia sui social, ... ilsipontino.net

Fiocco azzurro per Sonia Barrile, ex volto di Temptation Island. È nato il piccolo Gabriel. Il neonato è stato accolto subito tra le braccia di mamma Sonia e di papà Simone Margagliotti, emozionato per l’arrivo del suo primo figlio insieme alla sua ex compagna - facebook.com facebook