È nato Gabriel il figlio di Sonia Barrile di Temptation Island | con lei in ospedale anche Simone Margagliotti

Sonia Barrile, nota per la sua partecipazione a Temptation Island, ha dato alla luce un bambino di nome Gabriel. In ospedale con lei c’era anche Simone Margagliotti, suo ex compagno di avventura nel programma. Entrambi hanno condiviso la notizia attraverso una foto pubblicata su Instagram, mostrando il momento immediatamente successivo alla nascita del neonato.

Sonia Barrile e Simone Margagliotti, ex protagonisti di Tempation Island, sono diventati genitori. L'ex coppia ha condiviso su Instagram una foto scattata in ospedale subito dopo la nascita di Gabriel, il loro bambino.

