È nato il figlio di Sonia Barrile di Temptation Island | si chiama Gabriel in ospedale anche Simone Margagliotti

È nato Gabriel, il primo figlio di Sonia Barrile, ex protagonista di Temptation Island. Ad annunciare la nascita è stata la stessa Sonia sui social, condividendo una foto scattata in ospedale subito dopo il parto. Accanto a lei anche l’ex compagno Simone Margagliotti, padre del bambino. Nonostante la loro relazione sia finita da tempo, i due hanno scelto di vivere insieme questo momento importante, accogliendo il piccolo Gabriel poche ore fa. La foto pubblicata su Instagram mostra Sonia Barrile in ospedale insieme al neonato e a Simone Margagliotti. Il bambino, di nome Gabriel, è il primo figlio per entrambi. L’ex coppia, diventata nota al pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island, ha deciso di condividere l’annuncio della nascita con i fan attraverso uno scatto che li ritrae insieme poco dopo il parto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

