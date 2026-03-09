Sonia e Simone, ex concorrenti di Temptation Island, sono diventati genitori. La coppia ha annunciato la nascita del loro bambino, condividendo anche il nome scelto per il neonato. L'informazione è stata diffusa attraverso una pubblicazione online, che ha riportato la notizia senza ulteriori dettagli sulla data o sul luogo della nascita.

Sono diventati genitori Sonia e Simone, ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. L’annuncio sui social e il nome scelto per il bebè. Ricordate Sonia Barrile e Simone Margagliotti di Temptation Island? I due sono diventati finalmente genitori, anche se ormai non sono più una coppia. All’ultima edizione del reality show delle tentazioni, si sono lasciati dopo il bacio tra lui e una tentatrice. Sonia poi a registrazioni finite, dopo Temptation Island quindi, ha scoperto di essere in attesa di un bambino. Inizialmente lei e Simone avevano anche pensato di riprovarci. Poi però lei ha preso la scelta di interrompere la relazione, mentre lui ha comunque affermato di volersi comunque assumere le sue responsabilità come papà. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Temptation Island, gli ex Sonia e Simone sono diventati genitori: il nome scelto

