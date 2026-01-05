Epifania con temporali e piogge a Frosinone e nel Lazio | scatta l' allerta arancione

Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso un’allerta arancione per temporali e piogge intense, valida a partire da oggi pomeriggio e per le prossime 24-36 ore. L’avviso interessa anche la provincia di Frosinone, segnalando condizioni di criticità meteo che richiedono attenzione e precauzioni. È consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti adeguati per la sicurezza.

Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso un avviso di allerta meteo valido dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, e per le successive 24-36 ore, riguardante anche la provincia di Frosinone.Allerta gialla oggi 5 gennaioPer la giornata di oggi è stata dichiarata allerta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Epifania con temporali e piogge a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta arancione Leggi anche: Temporali e piogge in arrivo a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta Leggi anche: Temporali e piogge in arrivo a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta gialla La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Befana porta ancora più freddo, gli esperti: Neve a bassa quota a Viterbo; Epifania tra freddo e pioggia a Salerno: le previsioni meteo; Meteo Avellino: freddo artico in arrivo per l’Epifania; Maltempo Lazio, piogge e temporali in provincia di Roma: tornado causa danni a Frattocchie | FOTO e VIDEO. Meteo, Epifania con freddo e maltempo: possibile neve in pianura! Ecco dove - Temperature in calo, vento forte e maltempo in molte regioni: Epifania movimentata dal punto di vista meteo, con possibile neve a bassa quota. meteo.it

Epifania all'insegna del maltempo in Campania: nuova allerta per piogge e temporali - A rischio allagamenti e frane nelle zone segnalate: avviso valido per 24 ore ... salernotoday.it

Che tempo farà all’Epifania? Le previsioni meteo - Nel giorno dell'Epifania, 6 gennaio 2026, è previsto l'arrivo della seconda perturbazione che riporterà piogge e temporali nelle regioni del ... meteo.it

#Meteo Epifania con l’ombrello: scatta l’allerta gialla in Campania, piogge e temporali per la Befana, possibili temporali in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana x.com

Freddo e temporali nel giorno dell'Epifania: allerta meteo anche nel Casertano. Le previsioni della settimana - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.