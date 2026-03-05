Pecchè so nata femmena l' evento dell' 8 marzo al Museo Campano

L’8 marzo, il Museo Campano di Capua organizza l’evento “Perché sono nata femmina”, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Capua il luogo della Lingua Festival, propone un percorso sensoriale che attraversa diverse epoche e memorie, partendo dall’antichità fino ai giorni nostri. L’evento mira a esplorare tematiche legate alla condizione femminile attraverso installazioni e narrazioni.

Oltre le teche e il silenzio dei secoli, la storia delle donne prenderà forma e movimento: l'identità femminile sarà raccontata dalle educatrici museali e resa viva dalle vibrazioni della musica e dalla forza espressiva dei balli popolari dell'Associazione La Barca di Teseo. Ne nascerà un'esperienza immersiva in cui il patrimonio storico e culturale si trasformerà in emozione, ritmo e partecipazione, coinvolgendo il pubblico in un dialogo tra passato e presente.

Appuntamento dedicato alla poesia al Museo CampanoUn appuntamento dedicato alla poesia, alla riflessione interiore e alla crescita personale quello in programma domenica 1° marzo alle ore 10 presso...

“Passi di tango…passioni regali”, l'amore raccontato al Museo Campano“Passi di tango…passioni regali” è un percorso narrativo e performativo che intreccia storia, sentimenti e arte, ambientato nelle suggestive sale del...

