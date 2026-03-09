Recentemente, la Nato ha intercettato un missile sopra il territorio turco mentre in Iran si intensificano le tensioni militari. Nel frattempo, il presidente russo ha annunciato la disponibilità di idrocarburi per l’Europa, cercando di rafforzare i rapporti energetici. Donald Trump si è espresso contro la nomina di Mojtaba Khamenei come guida suprema dell’Iran, senza però rivelare i piani per il figlio di Ali Khamenei.

Donald Trump non è contento della nomina di Mojtaba Khamenei a guida suprema dell'Iran. In un'intervista al New York Post, il presidente non ha svelato i piani per il figlio di Ali Khamenei: "Non ve li dirò. Non sono contento di lui". Nei giorni scorsi Trump aveva minacciato di uccidere qualsiasi successore di Ali Khamenei che assumesse il potere senza il suo parere. Putin, pronti a forniture energetiche a Paesi europei Il presidente russo, Vladimir Putin afferma, ha assicurato che Mosca è pronta a fornire idrocarburi ai Paesi europei che ne faranno richiesta, sullo sfondo della crisi generata dalla guerra in Medio Oriente. "Se gli acquirenti europei di idrocarburi forniranno alla Russia contratti a lungo termine senza pressioni politiche, la Russia sarà pronta a collaborare con loro», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, la Nato intercetta missile sopra la Turchia. Putin pronto a fornire idrocarburi all'Europa. Trump contro la nomina di Mojtaba Khamenei

Articoli correlati

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Iran, la successione di Khamenei nella nebbia della guerra, nessuna conferma sul figlio Mojtaba; Di padre in figlio | Chi è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran; Iran: da un Khamenei all’altro?; Chi è il nuovo ayatollah guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. L'enigma di un leader.

Mojtaba Khamenei: il nuovo leader supremo dell'Iran tra guerra e alleanzeMojtaba Khamenei, figlio dell'ayattollah ucciso, è stato indicato come nuovo leader supremo; la decisione riflette influenza militare, alleanze internazionali e una regione in fermento ... notizie.it

Mojtaba Khamenei e quella rete di investimenti e potere dietro la sua nomina a nuova Guida Suprema dell'IranIl secondogenito di Ali Khamenei è stato eletto nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica dall'Assemblea degli esperti, ma non si tratta (solo) di una successione dinastica ... wired.it

Non si fa attendere il messaggio del presidente russo Vladimir #Putin all'alleato iraniano che ha indicato la nuova Guida Suprema. "Mojtaba Khamenei proseguirà con onore l'opera di suo padre e unirà il paese" si legge nella nota diffusa dal Cremlino dove M - facebook.com facebook

Mojtaba Khamenei, 'Guida Suprema degli immobiliaristi'a Londra: 11 ville, 2 case di lusso vicino a William e Kate (e l'ombra dello spionaggio) x.com