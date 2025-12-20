Parità di genere ATM ottiene la certificazione | abbattuto il gender pay gap

Milano, 19 dicembre 2025 - Pari opportunità, cambiamento culturale e valorizzazione delle diversità: sono questi i risultati che hanno portato il Gruppo ATM, che gestisce il trasporto pubblico a Milano, a ottenere la certificazione per la Parità di Genere. Il riconoscimento attesta l'impegno concreto dell'azienda nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo. Il percorso, avviato nel 2024, ha coinvolto le società del Gruppo con sede in Italia, ATM, CityLink, Gesam, Net-Nord Est Trasporti e Rail Diagnostics, ed è culminato nell'ottenimento della certificazione UNIPdR 125:2022, rilasciata dall'ente indipendente Certiquality al termine di una rigorosa attività di analisi, monitoraggio e rendicontazione dei sistemi di gestione aziendali.

Atm ha ottenuto la certificazione per la parità di genere - Il percorso dell'azienda per ottenere il riconoscimento è iniziato nel 2024 e ha riguardato anche altre società del gruppo ... milanotoday.it

Atm: ottiene certificazione per parita' di genere, "abbattuto il gender pay gap" - Il Gruppo Atm ha ottenuto la certificazione per la parita' di genere "Uni/PdR 125:2022". ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

