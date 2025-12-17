Despar Nord ottiene la certificazione sulla parità di genere
Despar Nord ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022, attestando il suo impegno nella promozione della parità di genere. Il riconoscimento, rilasciato dall’ente Dnv, conferma il successo del percorso di verifica sui sistemi organizzativi e sui processi interni dell’azienda.
