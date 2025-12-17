Despar Nord ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022, attestando il suo impegno nella promozione della parità di genere. Il riconoscimento, rilasciato dall’ente Dnv, conferma il successo del percorso di verifica sui sistemi organizzativi e sui processi interni dell’azienda.

© Padovaoggi.it - Despar Nord ottiene la certificazione sulla parità di genere

Despar Nord ha ottenuto la certificazione UNIPdR 125:2022 per la promozione della parità di genere, al termine del percorso di verifica condotto dall’ente certificatore Dnv sui sistemi organizzativi e sui processi interni aziendali. Il riconoscimento riguarda una realtà che occupa quasi 10.000. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: L’Ordine dei Commercialisti di Padova ottiene la Certificazione della Parità di Genere

Leggi anche: Equità retributiva, conciliazione tra vita e lavoro, formazione mirata: Aesys ottiene la certificazione per la Parità di Genere

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Assegnato a Despar Nord il premio Esg transparency award - E' dedicato alle organizzazioni europee che hanno consolidato pratiche di sostenibilità e rendicontano le azioni in modo strutturato e trasparente ... myfruit.it