Al Teatro Bogart si alza il sipario sulla rassegna di teatro dialettale ad aprire i giochi La perpetua innamureda
Al Teatro Bogart di Sant'Egidio prende il via la rassegna di teatro dialettale con lo spettacolo
Sabato 10 gennaio, alle ore 21, primo appuntamento del festival della commedia comica dialettale romagnola proposta dal teatro Bogart di Sant'Egidio. Sul palco, a esibirsi, sarà la compagnia Gad Città di Lugo con lo spettacolo “La perpetua innamureda”, una commedia in tre anni scritta da Guido. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Pontedera, si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Era
Leggi anche: Vicchio, si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Giotto
Il Teatro LaBolla alza il sipario: 15 spettacoli, via agli abbonamenti - Due stagioni, una serale che si apre il 24 ottobre con "Le emozioni che abbiamo vissuto. ilgiorno.it
Alberto Giusta alza il sipario sul 2026 del Teatro Verdi con “L’inganno” - Nuovo appuntamento di stagione a Monte San Savino per iniziare il 2026 con l’incantevole pericolo di una bugia perfetta, tra arte, verità e responsabilità ... msn.com
Luca Ravenna / Nuovo Teatro Carisport - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.