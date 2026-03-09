te lo taglio il docu sulle donne che odiano gli uomini

È appena passato l’8 marzo, festa della donna, ma costoro non sono sicuramente signore da osannare né esponenti di quello che definiscono “gentil” sesso. Manipolatrici, violente, sadiche, torturatrici, castratrici. Un tema inesplorato è sicuramente quello delle donne violente; si parla per ovvie ragioni più di femminicidi, uomini assassini, maschi tossici, ma ci pensa la tv a rovistare nelle storie più sotterranee e raccapriccianti sull’argomento tabù. Da qualche settimana Sky Crime dedica puntate e approfondimenti a vicende di vario genere ma tutte accomunate dal fatto che al centro ci sono uomini vittime e donne carnefici. Un ribaltamento del comune sentire e della maggior parte dei fatti di cronaca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Donne che odiano (e menano) gli uominiLa famiglia è l’istituzione fondamentale della società ma, quando l’amore lascia il posto ad altri sentimenti deprecabili, può diventare il luogo dei...

