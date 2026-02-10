Uomini che odiano le donne | il tunisino che prende a pugni le abitanti di San Lorenzo può tornare libero

Mohammed Miraoui, il tunisino di 22 anni che ha preso a pugni diverse donne e una bambina di 12 anni nel quartiere romano di San Lorenzo, potrebbe tornare libero. La giunta sta valutando misure straordinarie, ma ancora niente di deciso. Le autorità stanno indagando per capire se ci siano le condizioni per concedergli nuovamente la libertà. Intanto, i residenti sono preoccupati e chiedono misure più dure.

"La giunta potrebbe adottare misure straordinarie" Roma, 10 feb. (askanews) – "Mohammed Miraoui, il 22enne tunisino che nel quartiere romano di San Lorenzo ha aggredito almeno 6 donne e una bambina di 12 anni, potrebbe tornare libero. Lo fa sapere l'assessore municipale alle Politiche sociali e alla Salute, Gianluca Bogino, sostenendo che tutto dipende 'da cosa decideranno i giudici'. Tradotto: Se verrà disposta una misura cautelare nei suoi confronti, Mohammed Miraoui verrà ospitato in una Rems, una residenza per le esecuzioni delle misure di sicurezza, qualora invece, si decidesse, come è stato fatto in precedenza, di rimetterlo in libertà la palla tornerebbe al Campidoglio.

