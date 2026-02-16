Donne che odiano e menano gli uomini

Una donna ha aggredito un uomo in strada, spinta dalla rabbia e dal risentimento. La lite è scoppiata dopo una discussione che sembrava innocua, ma è degenerata in violenza. La vicenda si è verificata nel centro cittadino, dove testimoni hanno assistito a uno scontro acceso tra i due.

La famiglia è l'istituzione fondamentale della società ma, quando l'amore lascia il posto ad altri sentimenti deprecabili, può diventare il luogo dei fatti più immondi. Non solo quando ci sono donne maltrattate e bambini vittime innocenti, ma anche quando gli uomini, considerati i più forti, vengono ridotti a "larve". Gli Spencer sembravano una famiglia perfetta dell'East Yorkshire, Regno Unito. Professionisti affermati con tre figli, conducevano apparentemente una bella esistenza ma, dietro le porte chiuse della loro grande casa, Richard viveva un incubo: per vent'anni è stato vittima di violenze e abusi da parte della moglie.