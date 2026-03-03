Tcl svela tecnologia pixel super | come riduce il consumo energetico dei display del 25%

Durante il Mobile World Congress 2026, TCL ha presentato la tecnologia Pixel Super, una novità che consente di ridurre il consumo energetico dei display del 25 per cento. Questa innovazione è stata tra le principali attrazioni della manifestazione, attirando l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori. La presentazione ha mostrato come questa tecnologia possa migliorare l’efficienza energetica dei dispositivi visuali.

l'edizione 2026 del mobile world congress ha mostrato evoluzioni significative nel settore dei display, con TCL al centro dell'attenzione grazie alla tecnologia Super Pixel. questa soluzione propone una riduzione dei consumi energetici senza compromettere la nitidezza dell'immagine, offrendo un'inedita gestione dei pixel e dell'illuminazione che potrebbe estendere la durata della batteria nei dispositivi mobili. il dato più rilevante riguarda una diminuzione del 25% nel consumo di energia dei display, mantenendo una resa visiva cara a standard WQHD. la densità sub-pixel aumenta di circa 1,8%, consentendo una charts più definita pur richiedendo meno sforzo da parte del pannello.