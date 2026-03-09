Taranto Vietri FdI | Il bilancio comunale taglia servizi e manutenzioni

Il bilancio di previsione del Comune di Taranto è stato criticato da un rappresentante di Fratelli d’Italia, che ha evidenziato come il documento preveda tagli a servizi e manutenzioni. La discussione riguarda le scelte di spesa effettuate dall’amministrazione comunale, con particolare attenzione alle risorse allocate per le attività di assistenza e cura del patrimonio cittadino. La questione è al centro del dibattito locale.

Tarantini Time Quotidiano Il bilancio di previsione del Comune di Taranto finisce nel mirino di Fratelli d’Italia. A esprimere un giudizio fortemente critico è il capogruppo in Consiglio comunale Giampaolo Vietri, che contesta le scelte contenute nel documento finanziario dell’amministrazione. “Come sospettavamo ci troviamo di fronte a un bilancio di previsione del Comune di Taranto che non rappresenta una visione di sviluppo per la città, ma piuttosto il tentativo affannoso di “chiudere i conti” scaricando le conseguenze sui servizi, ovvero sui lavoratori e sui cittadini. D’altronde lo stesso dirigente comunale al ramo finanziario ha bollato questo bilancio come un atto critico dal punto tecnico e contabile!” afferma Vietri. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, Vietri (FdI): “Il bilancio comunale taglia servizi e manutenzioni” Articoli correlati Bilancio 2026 del Comune di Taranto, Vietri (FdI) attacca la GiuntaIntervento critico sullo schema di Bilancio di previsione 2026 del Comune di Taranto da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio... Vietri (FdI): “Bilancio, tempo scaduto: silenzio grave del Comune, a rischio trasparenza e servizi ai cittadini” dieci giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio comunale, fissata al 28 febbraio dopo la proroga ministeriale, il... Contenuti e approfondimenti su Taranto Vietri FdI Il bilancio comunale... Temi più discussi: Taranto, Vietri (FdI): Bitetti e i suoi dilettanti allo sbaraglio; Case di Comunità nel Tarantino, Vietri (FdI) in sopralluogo nei cantieri: Accelerare per non perdere i fondi PNRR; Bilancio di previsione: pioggia di critiche dell’opposizione; Referendum, partecipazione al dibattito pubblico promosso da FdI a Taranto. Taranto, variazioni di bilancio e debiti extra in ConsiglioSi torna in Consiglio comunale a Taranto e non mancano le riserve rispetto alle manovre di bilancio che preoccupano l’opposizione. Se ne fa portavoce Giampaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Iaia (FdI), 'Taranto cresce? Decaro ignora i dati reali Inps'Il neo presidente della Regione Puglia sostiene che Taranto negli ultimi anni sia cresciuta dal punto di vista economico e anche dal punto di vista dell'occupazione. Mi pare allora che Decaro parta ... ansa.it Verbania, 2.500 ingressi nel weekend di riapertura dei giardini di Villa Taranto. L'8 marzo ingresso omaggio per le donne, dal 19 apertura quotidiana #ANSA x.com Taranto, Acciaierie d’Italia oggi presenterà il ricorso che proverà a smontare le ragioni dei giudici lombardi e scongiurare la chiusura di agosto - facebook.com facebook