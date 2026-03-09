Taranto in crisi | giovani imprenditori denunciano il crollo economico

A Taranto, i giovani imprenditori del Casartigiani hanno segnalato un grave crollo economico che sta colpendo la città. La crisi si manifesta con difficoltà nelle attività commerciali e industriali, creando preoccupazione tra chi cerca di avviare o mantenere imprese locali. La situazione è stata resa nota attraverso le testimonianze di chi lavora quotidianamente per sostenere l’economia cittadina.

La città di Taranto sta attraversando una fase critica sul piano economico, segnata da un allarme lanciato dai giovani imprenditori del Casartigiani. Pierpaolo Carabotta, portavoce di questa componente, ha denunciato la perdita di terreno produttivo del capoluogo ionico in contrasto con la tenuta della provincia circostante. La richiesta è chiara: servono meno slogan politici e più libertà concreta per le attività commerciali e artigiane, per fermare la chiusura delle serrande che rappresentano tasse non pagate e posti di lavoro persi. L'analisi dei fatti evidenzia come l'attenzione politica sia rimasta bloccata quasi esclusivamente sulla questione dell'ex stabilimento siderurgico, lasciando il resto della città in un vuoto di progettualità.