Rotary Club il 15 febbraio nuovo appuntamento con le Domeniche della Salute

Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club Benevento. Il prossimo incontro è previsto per il 15 febbraio, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione. Gli eventi sono pensati per coinvolgere la comunità e offrire servizi utili alla salute di tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della salute, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Raffele Pilla. Il Rotary Club di Benevento rinnova il proprio impegno nella promozione della prevenzione e della salute con un nuovo appuntamento delle “Domeniche della Salute”, in programma domenica 15 febbraio. L’incontro sarà dedicato all’ipertensione arteriosa, una patologia spesso silenziosa ma tra le principali cause di gravi complicanze cardiovascolari. Durante la mattinata sarà presente il Dottor Pasquale Grimaldi per approfondire rischi, danni e strategie di prevenzione, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del controllo della pressione arteriosa e di corretti stili di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rotary Club, il 15 febbraio nuovo appuntamento con le “Domeniche della Salute” Approfondimenti su Domeniche della Salute Rotary Club, Domeniche della Salute: prossimo appuntamento il 25 gennaio Il Rotary Club Benevento, sotto la guida del presidente Raffaele Pilla, continua a promuovere le Domeniche della Salute, incontri dedicati alla prevenzione e al benessere dei cittadini. Rotary, domeniche della salute: Ecg, il 28 dicembre nuova tappa del programma di prevenzione Il Rotary Club Benevento, sotto la guida del presidente Raffaele Pilla, prosegue con le iniziative delle Domeniche della salute, dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione dei cittadini. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Domeniche della Salute Argomenti discussi: Giornate di orientamento del Rotary club Lanciano: le aziende locali aprono le porte agli studenti; Giornate di orientamento del Rotary club Lanciano: le aziende locali aprono le porte agli studenti; Chirurgia di Oderzo: 25mila euro dal Rotary per macchinari ad alta precisione; Il professor Massimo Robiony al Rotary Club Pordenone. Rotary Ancona, il Carnevale al porto di Ancona tra maschere e solidarietà(ANSA) - ANCONA, 06 FEB - Il Carnevale più elegante dell'anno arriva al Porto di Ancona al Terminal Crociere Banchina 15 il 17 febbraio con Il Carnevale in riva al mare. Dalle ore 19 una serata spec ... msn.com Il Rotary Club Presila Cosenza Est istituisce una borsa di studio per premiare il meritoCOSENZA Il Rotary Club Presila Cosenza Est ha istituito una borsa di studio per la sponsorizzazione di un corso di formazione per consulente finanziario. Destinataria di questo riconoscimento sarà la ... corrieredellacalabria.it Il Rotary Club Rieti presenta la XV edizione del Premio Tesi di Laurea “Premio Rotaract” - facebook.com facebook E lucevan le stelle, torna il Gran Galà benefico del Rotary Club Antiche Valli del Serchio x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.