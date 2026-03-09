Taranto | furti e teppismo in centro serve presidio urgente

A Taranto, aumentano le segnalazioni di furti e atti di teppismo nelle zone centrali della città. Le forze dell’ordine sono state chiamate a intervenire più volte per ripristinare la calma e garantire la sicurezza pubblica. La situazione ha portato a richieste di un presidio permanente nel centro, per arginare il fenomeno e tutelare residenti e commercianti.

La sicurezza nel cuore di Taranto sta diventando una priorità assoluta per le istituzioni e i cittadini, con segnalazioni crescenti di furti e atti di teppismo nei quartieri centrali. Arcangelo Alfeo, vicepresidente del Circolo Radici di Fratelli d’Italia a Taranto, ha raccolto preoccupanti testimonianze da residenti ed esercenti nelle zone di Tre Carrare-Battisti e Borgo, dove il disagio si fa sempre più tangibile. La richiesta è chiara: serve un presidio istituzionale più costante e controlli mirati per restituire serenità alla vita quotidiana. Il peso della criminalità nei quartieri sensibili. Nelle aree urbane di Tre Carrare-Battisti e nel Borgo, la percezione di insicurezza non è solo un sentimento astratto ma si traduce in danni materiali concreti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

