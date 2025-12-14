Vertenza L’Alba è l’ora di agire | Serve un piano per i 18 lavoratori Presidio in centro dei Sudd Cobas

I lavoratori dell’Alba, in crisi, attendono risposte concrete. I Sudd Cobas hanno organizzato un presidio in centro, chiedendo un piano efficace per i 18 dipendenti coinvolti. Luca Toscano ha sottolineato l’urgenza di passare dalle promesse ai fatti, evidenziando la necessità di interventi concreti per tutelare i posti di lavoro.

"Dopo le promesse è il momento di passare ai fatti": così ieri pomeriggio Luca Toscano, dei Sudd Cobas, ha aperto il presidio in via Ricasoli davanti alla sede della Provincia. All’assemblea aperta sulla vertenza dell’azienda “L’Alba“ hanno partecipato più di cento addetti delle aziende di confezioni. Poi il corteo si è mosso per le vie del centro. Venerdì, lo ricordiamo, si è svolto il tavolo in provincia al quale hanno partecipato, oltre ai Sudd Cobas, ai delegati sindacali e al presidente della Provincia Simone Calamai, 6 aziende committenti: Lanificio Nello Gori, Lanificio Roma, Artcrafts, Dixie, Tessilform–Patrizia Pepe, Giupel S. Lanazione.it

