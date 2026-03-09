Tanti Piccoli Fuochi | due madri un destino incerto e 8 episodi

Da lunedì 9 marzo 2026, la serie televisiva Tanti Piccoli Fuochi, tratta dal romanzo di Celeste Ng, sarà disponibile in Italia su e NOW. La produzione segue le vicende di due madri e dei loro figli, esplorando un destino incerto attraverso otto episodi. La trasmissione sta attirando l’attenzione per la sua narrazione e il suo cast.

La serie televisiva Tanti Piccoli Fuochi, basata sul romanzo di Celeste Ng, approda in Italia su e NOW a partire da lunedì 9 marzo 2026. Il progetto vede al centro due madri dai destini opposti, interpretate da Reese Witherspoon e Kerry Washington, e promette un intreccio di mistero e dramma emotivo. Questa produzione, già candidata a cinque premi Emmy®, si presenta come un evento mediatico significativo per la programmazione italiana del mese di marzo. La storia ruota attorno a una famiglia apparentemente perfetta che vede la propria esistenza sconvolta dall'arrivo di una madre e sua figlia, il cui passato nascosto mette in discussione ogni certezza stabilita.