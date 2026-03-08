Tanti piccoli fuochi | in arrivo una nuova serie Sky

Da lunedì 9 marzo, la serie acclamata “Tanti piccoli fuochi” sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW. La produzione segue le vicende di vari personaggi che affrontano situazioni diverse, portando avanti una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena. La serie ha già ricevuto numerosi riconoscimenti e si prepara a conquistare il pubblico con le sue trame intense.

Su Sky e in streaming su NOW da lunedì 9 marzo TANTI PICCOLI FUOCHI, acclamata serie, candidata a 5 Emmy, con Reese Witherspoon ( La rivincita delle bionde, Big Little Lies ) e Kerry Washington ( Scandal ) nei panni di due madri agli antipodi, Mia Warren (Washington) ed Elena Richardson (Witherspoon), le cui vite e scelte si scontreranno drammaticamente. Dal best seller del 2017 di Celeste Ng “Little Fires Everywhere”, la serie in 8 episodi racconta di una famiglia apparentemente perfetta che vede la propria vita sconvolta dall’arrivo di una madre e sua figlia, il cui passato e i segreti nascosti mettono in discussione ogni certezza. Tra tensioni sociali, conflitti familiari e scelte morali complesse, le vite dei protagonisti si intrecciano in un turbinio di mistero e dramma emotivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

