Tanti piccoli fuochi | arriva su Sky la serie sulla maternità con Reese Witherspoon e Kerry Washington

Su Sky arriverà la serie Hulu “Tanti piccoli fuochi” che vede protagoniste Reese Witherspoon e Kerry Washington, due madri con storie molto diverse tra loro. La narrazione si concentra sul confronto tra le vite di queste due donne, coinvolte in eventi che cambiano il loro percorso. La serie mette in scena le sfide quotidiane delle madri e le tensioni che derivano dai loro rapporti.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Candidata a 5 Emmy Awards. Tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Celeste Ng Reese Witherspoon e Kerry Washington sono due madri agli antipodi le cui vite si scontrano drammaticamente nella serie Hulu “Tanti piccoli fuochi”, in arrivo su Sky. Candidata a 5 Emmy e tratta dall'omonimo romanzo bestseller di Celeste Ng, questa serie, composta da 8 episodi, vede nel cast anche Joshua Jackson (Dawson's Creek). “Tanti piccoli fuochi” racconta di una famiglia apparentemente perfetta che vede la propria vita sconvolta dall’arrivo di una madre e sua figlia, il cui passato e i segreti nascosti mettono in discussione ogni certezza. 🔗 Leggi su Today.it

Imperfect Women: Elisabeth Moss e Kerry Washington nel teaser della serie Apple TVDiamo un primo sguardo al thriller psicologico non convenzionale al femminile prodotto da Apple TV, in arrivo in streaming il 18 marzo.

The Paper, la serie con Sabrina Impacciatore arriva su Sky e NowDalla squadra creativa che ha dato vita a The Office, una delle comedy più amate e premiate della storia della televisione, arriva The Paper, la...