In Svizzera, ieri si è svolto un referendum che riguardava la riduzione del canone della televisione pubblica. L’iniziativa, intitolata “Duecento franchi bastano!”, proponeva di abbassare il canone annuale da 335 a 200 franchi svizzeri, equivalenti a circa 220 euro. Tuttavia, la proposta è stata respinta dai votanti, mantenendo così invariato il costo del servizio pubblico televisivo nel paese.

La tv pubblica svizzera Ssr è salva, almeno per ora. Ieri il referendum popolare ha bocciato l’iniziativa “ Duecento franchi bastano! ”, lo slogan che chiedeva di abbassare del 40% – da 335 a 200 franchi svizzeri (220,2 euro al cambio attuale) – il canone annuale della tv. Ha votato il 55,8% degli aventi diritto, con il sì che ha raggiunto il 38,05%, ottenendo 1.188.289 voti, mentre il no ha raggiunto il 61,95% con 1.934.369 voti. La decurtazione del canone avrebbe significato ridurre di 800 milioni di franchi (poco meno di un miliardo di euro) gli incassi della radiotv pubblica decretando di fatto la fine della Rsi, la Radiotelevisione della Svizzera Italiana che trasmette nella nostra lingua da Lugano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tagliare il canone della tv pubblica? In Svizzera il referendum boccia la proposta

Articoli correlati

Leggi anche: La Svizzera vota per dimezzare il canone: così sono a rischio la tv pubblica e la ticinese Rsi

Referendum in Svizzera per dimezzare il canone tv: gli elettori scelgono il NoABBONATI A DAYITALIANEWS Bocciata la proposta di ridurre il canone radiotelevisivo Gli elettori svizzeri sono stati chiamati alle urne domenica 8...

Contenuti utili per approfondire Tagliare il canone della tv pubblica In...

Temi più discussi: Gli svizzeri voteranno sulla proposta della destra di tagliare il canone per l’emittente pubblica; La Svizzera vota per dimezzare il canone: così sono a rischio la tv pubblica e la ticinese Rsi; Gli svizzeri voteranno sulla proposta della destra di tagliare il canone per l’emittente pubblica; La Svizzera respinge il piano della destra di tagliare il canone per l’emittente pubblica.

Volete voi tagliare il canone tv? Gli svizzeri votano NoQuattro referendum in Svizzera: il denaro contante entra in Costituzione; bocciato il fondo ad hoc per il clima; approvata la riforma che mira a eliminare la ... huffingtonpost.it

Gli svizzeri difendono il servizio pubblico: al referendum per dimezzare il canone tv vince il noIl 62% dei cittadini (dati provvisori) ha respinto la proposta per far scendere da 335 a 200 il contributo annuo per l'emittente radiotelevisiva Ssr ... today.it

Tagliare il traguardo dei cento anni e festeggiare con i familiari ma anche stringendo la mano alle istituzioni, come di consueto in questi casi. E ancora, festoni, torta e candeline. Il copione con il giusto entusiasmo per l’occasione, Elio Balacca lo ha rispettato al - facebook.com facebook

Due puntate di #SanremoTop, stasera e sabato prossimo, per non tagliare il cordone ombelicale con #Sanremo2026 e ritardare la sindrome da abbandono del Festival. Grazie Carlo, non è finita finché non è finita! x.com