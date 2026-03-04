La Svizzera vota per dimezzare il canone | così sono a rischio la tv pubblica e la ticinese Rsi

Domenica 8 marzo i cittadini svizzeri sono chiamati a votare su un referendum che propone di dimezzare il canone televisivo, portandolo a duecento franchi. La proposta ha suscitato discussioni tra chi sostiene sia necessario ridurre i costi e chi teme ripercussioni sulla qualità dell'informazione pubblica. La decisione riguarda sia la tv pubblica svizzera sia la radio e televisioni regionali, tra cui la ticinese RSI.

"Duecento franchi bastano!". È questo lo slogan del referendum al quale i cittadini della Svizzera saranno chiamati a rispondere domenica 8 marzo. I 200 franchi svizzeri (220,2 euro al cambio attuale) sono quelli del canone annuale della tv pubblica Ssr: la proposta è di tagliare di oltre il 40% l'esborso pagato dalle famiglie svizzere, attualmente di 335 franchi (meno di 370 euro) l'anno. Problema: una simile decurtazione del canone significa ridurre di 800 milioni di franchi (poco meno di un miliardo di euro) gli incassi della tv pubblica svizzera, e secondo i sindacati comporta di fatto la fine della Rsi, la Radiotelevisione della Svizzera Italiana che trasmette nella nostra lingua da Lugano.