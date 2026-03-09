Referendum in Svizzera per dimezzare il canone tv | gli elettori scelgono il No

In Svizzera, gli elettori hanno votato contro la proposta di dimezzare il canone radiotelevisivo. La consultazione popolare riguardava la riduzione del pagamento obbligatorio per il servizio pubblico. La proposta era stata respinta dai cittadini, che hanno scelto di non modificare l’attuale sistema di pagamento del canone TV. La decisione si è concretizzata con il risultato del referendum.

Bocciata la proposta di ridurre il canone radiotelevisivo. Gli elettori svizzeri sono stati chiamati alle urne domenica 8 marzo per esprimersi su quattro quesiti referendari, tra cui uno particolarmente discusso: la riduzione del canone della televisione pubblica Ssr (Società svizzera di radiotelevisione). La proposta prevedeva un drastico taglio della tassa annuale da 335 franchi svizzeri a 200 franchi, con una diminuzione vicina al 40%. Secondo le proiezioni emerse dallo scrutinio, però, la maggioranza degli elettori ha respinto l'iniziativa: il 62% ha votato "no", mentre il 38% si è espresso a favore del "sì".

