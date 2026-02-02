Nuovo sciopero di 24 ore dei lavoratori Tua Orsa Trasporti | Continua la deriva gestionale e la politica è latitante

Venerdì i lavoratori della Tua scendono di nuovo in sciopero. È la seconda protesta in meno di un mese, questa volta per 24 ore, indetta dall’Orsa Trasporti. I sindacalisti tornano a denunciare il calo dei servizi e le difficoltà causate dalla gestione attuale, che considerano disastrosa. La politica, invece, sembra assente, e questa assenza si fa sentire nel peggiorare delle condizioni di chi lavora e di chi usa i mezzi pubblici. La situazione resta tesa, con i lavoratori che chiedono risposte chiare e interventi

Nuovo sciopero di 24 ore del personale Tua venerdì 6 febbraio. A proclamarlo per la seconda volta (il primo è stato l’8 gennaio) è il sindacato Orsa Trasporti che torna a denunciare, ancora una volta, “la gravissima situazione in cui versa il trasporto pubblico locale, frutto di una gestione aziendale che si è dimostrata nel tempo priva di una reale visione industriale, di adeguate capacità organizzative e del necessario rispetto nei confronti dei lavoratori e dell’utenza”. “Le continue inadempienze contrattuali, il ricorso massiccio e sistematico alle subconcessioni e scelte organizzative orientate esclusivamente alla riduzione dei costi stanno producendo effetti devastanti sull’intero sistema del tpl regionale”, afferma il segretario Alex Orlandi sottolineando che, in sostanza, nulla sarebbe cambiato rispetto alle criticità che i sindacati hanno più volte denunciato.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Tua Transport

Il sindacato Orsa Trasporti annuncia uno sciopero il 8 gennaio, denunciando condizioni di lavoro insostenibili per i dipendenti Tua, costretti a percorrere fino a 100 chilometri al giorno.

I sindacati dei trasporti hanno annunciato che la vertenza dei lavoratori Tua proseguirà fino al rispetto delle normative contrattuali e della sicurezza.

Ultime notizie su Tua Transport

