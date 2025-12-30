Eric Dane, noto per il ruolo di Mark Sloan in Grey’s Anatomy, condivide il suo percorso dopo la diagnosi di SLA. Attualmente, riceve cure e assistenza 24 ore su 24, con il supporto della sua ex moglie. La sua esperienza mette in luce le sfide quotidiane di chi affronta questa malattia e l’importanza di un’assistenza costante.

Da mesi Eric Dane, famoso e amato in Italia per il ruolo di Mark Sloan in Grey’s Anatomy, parla della sua lotta quotidiana, dopo aver ricevuto la diagnosi di SLA. Al suo fianco c’è l’ex moglie Rebecca Gayheart, che ha combattuto con le compagnie assicurative per garantirgli proprio assistenza continua 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ad aprile del 2025, Dane ha dichiarato di aver ricevuto la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una malattia degenerativa progressiva. Eric Dane, come sta: al suo fianco c’è l’ex moglie Rebecca. Rebecca Gayheart, ex moglie di Eric Dane, si è battuta a lungo per far ottenere l’assistenza continua: si è fatta carico della situazione, e ha spiegato di essere riuscita a ottenerla dopo due ricorsi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eric Dane, come sta dopo la diagnosi di SLA: “Infermieri 24 ore su 24”. L’ex moglie al suo fianco

Leggi anche: Eric Dane torna in TV dopo la diagnosi di SLA e ispira con la sua storia

Leggi anche: Eric Dane torna a recitare dopo la diagnosi di SLA: sul set gli riservano un tributo che ha commosso il web

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L'ex di Eric Dane ha dovuto lottare per la sua assistenza infermieristica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mentre la SLA peggiora; Rebecca Gehart “ha iniziato a piangere” quando ha saputo della diagnosi di SLA di Eric Dane; Rebecca Gayhart descrive dettagliatamente la relazione di Eric Dane con la SLA; Attori e foto di famiglia – Vita a Hollywood.

Eric Dane, come sta dopo la diagnosi di SLA: “Infermieri 24 ore su 24”. L’ex moglie al suo fianco - Eric Dane necessita di assistenza continua: l’ex moglie Rebecca Gayheart è al suo fianco in questo momento delicato ... dilei.it