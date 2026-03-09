Wim Fissette, allenatore belga di Iga Swiatek, ha detto che la tennista polacca ha migliorato gli standard del tennis femminile e ha il potenziale per vincere molti titoli Slam. Swiatek, che ha vinto sei tornei del Grand Slam, è passata dalla terra battuta all’erba, mostrando una progressione significativa nella sua carriera. La sua crescita è stata accompagnata dai successi più recenti sui campi più prestigiosi.

Wim Fissette, l’allenatore belga che ha rivoluzionato la carriera di Iga Swiatek, afferma che la polacca ha innalzato gli standard del tennis femminile e possiede il potenziale per conquistare numerosi titoli Slam. La collaborazione iniziata nell’autunno del 2024 ha trasformato la giocatrice in un atleta totale, capace di dominare su ogni superficie, come dimostrato dal recente successo a Wimbledon. Con sei trofei Major già in bacheca e la posizione di numero due al mondo, le prospettive future appaiono luminose, sostenute da una mentalità razionale e da un approccio costante al miglioramento. L’allenatore ha sottolineato come la mancanza di aspettative iniziali su campi d’erba abbia permesso alla polacca di essere aperta ai consigli tecnici, portando a un adattamento fondamentale nel servizio e nella posizione in campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Swiatek: da terra all’erba, 6 Slam e il futuro è luminoso

Articoli correlati

Iga Swiatek e il Career Grand Slam: “La vittoria a Melbourne sarebbe un sogno che si avvera”Il massimo obiettivo che una tennista possa perseguire nella propria carriera è la conquista del Grande Slam, impresa però molto difficile nell’epoca...

Leggi anche: LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA: Cobolli sfida Swiatek! Inizia il secondo round, attesa per Sinner e Alcaraz

Tutti gli aggiornamenti su Swiatek da terra all'erba 6 Slam e il...

Discussioni sull' argomento Alcaraz sul velluto a Indian Wells, avanza anche Djokovic. Darderi subito out; Darderi, Alcaraz, Djokovic e i campioni in carica: parata di stelle a Indian Wells. Il programma di sabato 7 marzo.

Swiatek umiliata da Gauff al Wta di Madrid: la numero 2 al mondo scoppia in lacrime dopo l’eliminazioneTeheran, 16 giu. (Adnkronos/Afp) - I media iraniani hanno riferito di un nuovo attacco israeliano nell'Iran occidentale. Il regime sionista ha attaccato brutalmente la sede dei vigili del fuoco nel ... ilfattoquotidiano.it

Paolini ko, Swiatek trionfa ancora al Roland GarrosJasmine Paolini cede in finale alla numero 1 del tennis mondale femminile, Iga Swiatek, che conquista cosi' lo Slam del Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi, Swiatek vince in due set, 6-2 6-1, e ... ansa.it

Esordio con luci ed ombre per Swiatek e Rybakina: "Il vento mi ha sorpreso, poi sono tornata a mettere la giusta pressione" dice Iga. "Ho perso energia e ho commesso scelte sbagliate", afferma Elena - facebook.com facebook

Gli ipotetici quarti di finale femminili di Indian Wells (1) Sabalenka vs Anisimova (6) (4) Gauff vs Paolini (7) (5) Pegula vs Rybakina (3) (8) Andreeva vs Swiatek (2) x.com