Iga Swiatek e il Career Grand Slam | La vittoria a Melbourne sarebbe un sogno che si avvera

Iga Swiatek ambisce a scrivere il suo nome nella storia del tennis con il Career Grand Slam, un traguardo di prestigio che rappresenta il massimo obiettivo per ogni tennista. La sua determinazione e talento la spingono verso questa impresa, un sogno che, se realizzato a Melbourne, confermerebbe il suo status di futura leggenda. Un traguardo ambizioso in un panorama competitivo sempre più agguerrito.

© Oasport.it - Iga Swiatek e il Career Grand Slam: “La vittoria a Melbourne sarebbe un sogno che si avvera” Il massimo obiettivo che una tennista possa perseguire nella propria carriera è la conquista del Grande Slam, impresa però molto difficile nell’epoca del tennis moderno in cui sono tante le giocatrici di vertice in grado di arrivare alla vittoria di uno dei quattro major stagionali. Diventa allora un obiettivo decisamente più plausibile quello di riuscire ad annoverare nel proprio palmares, sia pur se in anni diversi, i quattro titoli e potersi fregiare così del Career Grand Slam. Iga Swiatek potrebbe completare il prestigioso poker vincendo l’Australian Open 2026. In un’intervista con CLAY, la polacca ha parlato della pressione che questo obiettivo comporta. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Carlos Alcaraz ha le idee chiare: “L’Australian Open è il mio primo obiettivo. Punto al Career Grand Slam” Leggi anche: Bonetti, il granata di Campagnola: "La Regia è un sogno che si avvera" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Swiatek ci crede: Vincere l'Australian Open sarebbe un sogno; Da Sinner a Paolini, 11 azzurri agli Australian Open: grande attesa per il primo Slam 2026; Australian Open: 11 gli azzurri nelle entry-list per i main draw; Australian Open 2026, pubblicate le entry list: 11 azzurri nei main draw. Sinner guida una spedizione record. Iga Swiatek e il Career Grand Slam: “La vittoria a Melbourne sarebbe un sogno che si avvera” - Il massimo obiettivo che una tennista possa perseguire nella propria carriera è la conquista del Grande Slam, impresa però molto difficile nell'epoca del ... oasport.it

Swiatek: “Vincere Melbourne sarebbe un sogno, ma non ci penso ogni giorno” - La giocatrice polacca ha rilasciato una lunga intervista a CLAY, dove ha parlato di come si stia preparando in vista degli Australian Open e di come il livello medio del circuito WTA sia più alto risp ... tennisitaliano.it

Iga Swiatek ‘Super Proud’ of Her Achievements After ‘Challenging’ 2025 Season - This year at the Australian Open, her run ended in the semifinals with a three- firstsportz.com

SABALENKA’S NO. 1 COULD BE SHORT-LIVED — SWIATEK IS COMING A former top coach predicts Iga Swiatek will soon snatch the WTA No. 1 crown away from Aryna Sabalenka. The battle for the throne is about to heat up. https://www.tennisworl - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.