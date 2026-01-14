LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA | Cobolli sfida Swiatek! Inizia il secondo round attesa per Sinner e Alcaraz

Segui in tempo reale il LIVE One Point Slam 2026, con il secondo round in corso. Cobolli sfida Puttergil, mentre attesa per le sfide di Swiatek, Sinner e Alcaraz. Aggiorna la diretta per tutte le novità e i risultati più recenti di questa importante manifestazione tennistica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 Grande accoglienza per Medvedev. 10.25 In campo le teste di serie! Sta per iniziare il secondo turno! In rete la prima di servizio di Puttergil, passa Cobbo che sfiderà Iga Swiatek! Ultima sfida con il nostro Flavio Cobolli che affronta il già citato Puttergil, servirà l’australiano. Dritto piazzato di Safin, che vince la sfida e affronterà Tiafoe! É arrivato il momento di Marat Safin! Il russo affronterà Aswin Vijayargavan, campione statale di 37 anni, allenatore di Adelaide. Serve l’ex numero 1 al mondo e campione slam. Serve da sotto Bolsova, con Martinez che chiude il punto con la volée vincente! Lo spagnolo affronterà Rybakina. 🔗 Leggi su Oasport.it

