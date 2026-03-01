Tumore al seno mastectomia senza tagli a paziente sveglia | dimessa in 24 ore

Un team di chirurghi ha eseguito una mastectomia per tumore al seno senza praticare tagli tradizionali, utilizzando strumenti endoscopici per intervenire su una paziente ancora sveglia. L’operazione è durata poche ore e la donna è stata dimessa entro 24 ore. Durante l’intervento, è stato preservato il tessuto cutaneo, con l’obiettivo di minimizzare le cicatrici e accelerare i tempi di recupero.

Un intervento complesso come una mastectomia eseguito senza anestesia generale, senza incisioni visibili sulla mammella e con dimissioni in meno di 24 ore. È quanto realizzato per la prima volta alla Breast Unit del Policlinico Universitario Tor Vergata. L'intervento rappresenta un passo in avanti significativo nel trattamento chirurgico del tumore al seno, coniugando radicalità oncologica e minore invasività., La mastectomia endoscopica con linfoadenectomia selettiva e ricostruzione mammaria in anestesia loco-regionale è stata effettuata su una paziente rimasta sveglia per tutta la durata dell'operazione. La procedura prevede una piccola incisione di circa tre centimetri a livello dell'ascella, evitando così tagli diretti sulla mammella. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

