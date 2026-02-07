Formazione continua dei lavoratori | la Regione Marche stanzia per il 2026 1,6 milioni di euro

La Regione Marche ha annunciato di investire 1,6 milioni di euro nel 2026 per la formazione continua dei lavoratori. L’obiettivo è rafforzare le competenze e mantenere alta la competitività delle imprese locali. La decisione arriva mentre il territorio si impegna a valorizzare sempre di più il capitale umano.

La somma stanziata andrà a 1.543 dipendenti di 65 aziende, per un totale di 36 progetti con l’obiettivo di adeguarne le competenze alla digitalizzazione e alla transizione ecologica ANCONA – La Regione Marche accelera sulla valorizzazione del capitale umano, confermandosi un laboratorio attivo per l’innovazione e la competitività territoriale. In merito ai risultati raggiunti, l’assessore al Lavoro e alla Formazione, Tiziano Consoli, ha dichiarato: «I numeri delle annualità 2025 e 2026 dimostrano quanto sia fondamentale sostenere l'aggiornamento costante dei lavoratori per affrontare le sfide della transizione digitale e dei mercati globali.🔗 Leggi su Anconatoday.it

La Regione investe 3,4 milioni di euro negli Its Academy dell'Isola, con l'obiettivo di potenziare l'istruzione tecnologica superiore.

