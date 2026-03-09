SUV contro scooter | manovra sbagliata travolge un giovane su viale

Un incidente si è verificato questa mattina su viale Marconi, poco dopo le otto, quando un SUV ha travolto uno scooter durante una manovra sbagliata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le procedure per chiarire la dinamica dell’accaduto. La persona a bordo dello scooter è rimasta coinvolta nell’impatto.

Un grave scontro stradale ha coinvolto un veicolo di grandi dimensioni e uno scooter su viale Marconi, poco dopo le otto del mattino di questo lunedì 9 marzo. Il conducente del mezzo più piccolo è stato travolto e subito trasferito in ospedale con sospette fratture. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti la polizia locale per i rilievi e una volante per gestire il flusso dei veicoli. La dinamica iniziale suggerisce che l'automobile abbia compiuto una manovra pericolosa imboccando la carreggiata contromano da via dei Marrucini, invece di seguire correttamente la rotatoria che collega a via Vittoria Colonna e via Di Vestea. La guida del SUV, descritta come una donna dai testimoni, avrebbe svoltato a sinistra quando avrebbe dovuto andare a destra, creando lo scontro proprio all'altezza della fermata dell'autobus.

