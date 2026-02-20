Auto travolge uno scooter e poi si allontana | ferito un giovane

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente questo pomeriggio in via Vetrone a Benevento. Impatto tra un’auto e un motorino con a bordo due ragazzi. Il conducente della macchina, dopo lo scontro e stando alle testimonianze raccolte al momento, avrebbe prima inveito contro i due giovani e poi sarebbe scappato lasciandoli sul posto. Immediati i soccorsi per uno dei due ragazzi che è stato trasportato dal 118 al San Pio. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e la Polizia per ricostruire la dinamica e raccogliere le testimonianze. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

