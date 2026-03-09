Manovra azzardata di un suv su viale Marconi | travolto e ferito un centauro

Un incidente si è verificato su viale Marconi, dove un SUV ha effettuato una manovra azzardata e ha travolto un centauro. L’evento è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via dei Marrucini, vicino alla pensilina dell’autobus. Il centauro è rimasto ferito e soccorso sul posto. Nessuna altra vettura è coinvolta nell’incidente.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 di oggi, lunedì 9 marzo, all'altezza dell'incrocio con via dei Marrucini, strada dalla quale, secondo le prime sommarie informazioni, sarebbe uscito il suv imboccando la carreggiata contromano. A occuparsi dei rilievi è la polizia locale. Sul posto anche una volante della polizia, a supporto della gestione del traffico, e un'ambulanza che ha portato il ferito in ospedale Scontro tra un Suv e uno scooter su viale Marconi, all’altezza dell’incrocio con via dei Marrucini e a ridosso della pensilina dell’autobus. Travolto lo scooter finito letteralmente sotto l’auto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 di oggi, lunedì 9 marzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati La manovra azzardata, poi il terribile schianto: una famiglia distruttaTragedia nel pomeriggio di oggi ad Anagni, lungo la Via Anticolana, dove un grave incidente stradale è costato la vita a due pensionati di Piglio,... Leggi anche: Paura sulla Pontina per una manovra azzardata, tre feriti nell’incidente: fra loro un bimbo di 4 mesi Una raccolta di contenuti su Manovra azzardata Temi più discussi: Ospedaletto: tamponò un Tir e morì, l’altro camionista va a processo; Carambola fra tre auto. Quattro persone ferite. Una donna la più grave; Manovra azzardata, ciclista travolto in bici: muore schiacciat­o dal tir; Napoli, lite per un sorpasso finisce a colpi di pistola: feriti due 17enni. Manovra azzardata di un suv su viale Marconi: travolto e ferito un centauroL'incidente è avvenuto poco dopo le 8 di oggi, lunedì 9 marzo, all'altezza dell'incrocio con via dei Marrucini, strada dalla quale, secondo le prime sommarie informazioni, sarebbe uscito il suv imbocc ... ilpescara.it Pagani, motociclista cade in via Nazionale dopo una manovra azzardataMomenti di paura ieri mattina in via Nazionale, a Pagani, dove un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale. agro24.it L’uomo tradito da una manovra azzardata. Le verifiche successive hanno portato al ritrovamento di 7 kg di hashish, 900 grammi di marijuana e 35.650 euro in contanti - facebook.com facebook