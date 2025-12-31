L'ex Amici Susy Fuccillo rompe il silenzio dopo la morte del marito Salvatore Raciti | Nulla potrà separarci

Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, interviene sui social dopo la perdita del marito Salvatore Raciti. L’imprenditore catanese è deceduto a causa di un malore all’inizio di dicembre. Nel suo messaggio, Susy esprime il suo dolore e la certezza che il loro legame rimarrà sempre forte, sottolineando l’importanza dei ricordi condivisi in un momento di grande dolore.

L'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo rompe il silenzio social dopo la morte del marito Salvatore Raciti, imprenditore catanese colto da un malore a inizio dicembre. Su Instagram la dedica straziante: "Nulla potrà separarci, neanche la morte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Salvatore Raciti morto a 41 anni, i funerali del marito dell'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo

Leggi anche: Susy Fuccillo, morte di suo marito Salvatore Raciti: autopsia e possibili cause

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tragedia per la ballerina giuglianese ex ‘Amici’ Susy Fuccillo: morto il marito 41enne Salvatore; Susy Fuccillo, ex ballerina Amici, morto il marito; Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, ha annunciato la morte del marito in un triste annuncio; 29enne ucciso nel Napoletano tre arresti.

Susy Fuccillo (ex Amici), grave lutto: morto il marito Salvatore Raciti per un malore improvviso. Aveva 41 anni - Il marito, l’imprenditore siciliano Salvatore Raciti, 41 anni, è venuto a mancare nella notte tra il 1 e il 2 dicembre a causa di un malore ... corriereadriatico.it

Amici, lutto per Susy Fuccillo: morto il marito Salvatore a soli 41 anni - L’ex ballerina di Amici ha perso il marito, Salvatore Raciti, morto all’improvviso a 41 anni. dilei.it

Susy Fuccillo, morto il marito dell'ex ballerina di Amici: Salvo Raciti aveva 41 anni, disposta l'autopsia - Salvo Raciti, 41enne di Catania, è morto nella notte fra l'1 e il 2 dicembre nel capoluogo etneo a seguito di quello che sembrerebbe un malore improvviso. ilgazzettino.it

Amici Animali Odv - Magic Box,Osimo - AN. Dick Dale & His Del-Tones · Miserlou. E voi cosa avete trovato sotto l’albero Noi due nuovi arrivi! BORIS e SUSYNA LA PICCOLINA! Sbarcati direttamente dalla slitta di Babbo Natale al Magic Box per trovare u - facebook.com facebook

Salvo Raciti, 41enne di Catania e marito di Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, è morto nella notte tra l'1 e il 2 dicembre nel capoluogo etneo. La causa, stando ai primi accertamenti, sarebbe un malore improvviso. Le ipotesi relative alla causa del decesso p x.com