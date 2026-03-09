Superenalotto sfiorato il 6 ad Afragola | centrato un 5 da oltre 16mila euro

A Afragola, nel concorso del Superenalotto di venerdì 6 marzo, è stato centrato un “5” da oltre 16.000 euro. La vincita è stata segnalata nella regione, mentre il jackpot principale non è stato raggiunto. Nessun giocatore ha totalizzato il “6” e il montepremi è quindi rimasto invariato. La regione si conferma protagonista in questa estrazione.

Campania protagonista con il Superenalotto. Nel concorso di venerdì 6 marzo vinti 16.043,59 euro ad Afragola, in provincia di Napoli, presso la Tabaccheria in corso Garibaldi, 77. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 10 marzo, sale a 132,1 milioni di euro.