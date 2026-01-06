Superenalotto nuova vincita in Umbria | sfiorato il 6 da milioni di euro
Nuova vincita in Umbria al SuperEnalotto, con un premio di circa 8 milioni di euro centrato su cinque numeri. L’estrazione di lunedì 5 gennaio ha regalato una significativa soddisfazione ai giocatori della regione, senza però aver raggiunto il 6. Questa notizia conferma l’interesse e la partecipazione costante al gioco, che continua a rappresentare un’occasione di sogno per molti.
Umbria a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di lunedì 5 gennaio, come riporta Agipronews, centrato “5” da 8.125,48 euro a Orvieto, in provincia di Terni, presso la Tabaccheria Pontremoli in via Po, 34. Nell’estrazione di venerdì 19 dicembre 2025, come riportavaAgipronews, era stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
