Un episodio di truffa ha coinvolto un'anziana, che ha ricevuto una telefonata falsa da un sedicente ufficiale dei carabinieri, accusando suo figlio di aver causato un incidente. L'audio shock della conversazione mette in evidenza le tecniche di raggiro e il rischio a cui sono esposte le persone anziane.

© Agi.it - L'audio shock della truffa a un'anziana: "Suo figlio ha investito due pedoni"

AGI - "Signora qui è il maresciallo della caserma dei carabinieri, la contattiamo in merito all'incidente stradale in cui è stato coinvolto suo figlio questa mattina. Non vedendo la segnaletica ha investito due pedoni, di cui uno purtroppo è in gravi condizioni in ospedale. Motivo per cui abbiamo dovuto sottoporre suo figlio in stato di fermo e rischia da due a quattro anni di reclusione. Purtroppo la persona che ha investito è in codice rosso". È il contenuto dell'audio shock di una telefonata ai danni di un'anziana da parte di una banda di truffatori sgominata dai carabinieri con il coordinamento della procura di Napoli. Agi.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Truffe agli anziani, 77 arresti l'audio shock della telefonata

Video Truffe agli anziani, 77 arresti l'audio shock della telefonata Video Truffe agli anziani, 77 arresti l'audio shock della telefonata

Truffe agli anziani, 93enne a capo del clan insieme alla figlia di 53 anni: chi sono Caterina Issi e Monica Lafreur. La rete da più di 2 milioni di euro - Un'indagine del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano ha smantellato un'associazione a delinquere che aveva messo a segno colpi per un valore stimato di due milioni e mezzo ... leggo.it