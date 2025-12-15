Sanità Magi Sumai | Bene Milleproroghe su scudo penale ora sistema come Rca Auto
Il decreto Milleproroghe approvato dal Governo proroga fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale per i professionisti sanitari, limitando la responsabilità penale in caso di colpa grave in situazioni di carenza di personale. La misura mira a tutelare gli esercenti della sanità in contesti di emergenza, garantendo un sistema simile a quello dell'RCA Auto.
(Adnkronos) – "Bene il decreto Milleproroghe del Governo che proroga fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale", per "limitare la responsabilità penale" degli esercenti di una "professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai soli casi di colpa grave". "Si tratta di una misura necessaria per tutelare i professionisti che lavorano nel . Periodicodaily.com
