Magi Sumai | Superare incompatibilità medici è un blocco per Ssn
Il piano strategico per la riforma della sanità pubblica, presentato recentemente alla Camera da Forza Italia, si propone di affrontare le criticità del sistema sanitario nazionale. Tra le principali sfide, la gestione delle incompatibilità tra medici rappresenta un ostacolo per il funzionamento efficace del Servizio Sanitario Nazionale. Questo intervento mira a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini.
"Il piano strategico per la riforma della sanità pubblica presentato oggi alla Camera da Forza Italia è un testo molto importante e innovativo. Finalmente cominciamo ad affrontare la criticità dell'attuale sistema di incompatibilità dei medici, sicuramente un blocco per i professionisti impossibilitati a poter dare un servizio maggiore, di poter lavorare ancora di .
