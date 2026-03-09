Sull’energia abbiamo superato momenti peggiori Parla Squeri FI

Sull’energia, si registra un aumento dei prezzi con il petrolio che supera i 100 dollari al barile, il gas che raggiunge i 60 euro a megawattora e il gasolio che supera i 2,3 euro al litro. Squeri di Forza Italia commenta che la situazione energetica ha già vissuto momenti peggiori, anche se i costi attuali sono elevati.

Petrolio oltre i 100 dollari al barile, gas a 60 euro a megawattora. E, in Italia, gasolio oltre i 2,3 euro al litro. Numeri che messi in sequenza, danno la cifra della difficoltà del momento. C’è chi potrà cavarsela anche bene, come la Francia dal cuore nucleare, o gli stessi Stati Uniti, primo produttore di greggio al mondo. Il governo di Giorgia Meloni ha preso in mano la situazione. Tra poche ore, salvo sorprese, il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare la norma sulle cosiddette accise mobili, misura introdotta dallo stesso esecutivo nel 2023 e che prevede la possibilità di adottare un taglio delle accise su benzina e diesel utilizzando le maggiori entrate nelle casse pubbliche dovute all’Iva applicata sul costo del petrolio, il cui importo sale insieme al prezzo della materia prima. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sull’energia abbiamo superato momenti peggiori. Parla Squeri (FI) Articoli correlati Leggi anche: Per il momento nessun allarme energia. Squeri (FI) spiega perché Leggi anche: Effetto Iran sull’energia, parla Pichetto Fratin: “Fermeremo i rincari ingiustificati. Più gas dall’Africa”