Klara and the Sun | l’uscita del nuovo film di Taika Waititi è vicina?

Il nuovo progetto cinematografico di Taika Waititi, Klara and the Sun, basato sull’omonimo e acclamato romanzo di Kazuo Ishiguro, si avvicina finalmente al debutto. Il regista ha infatti confermato che il film arriverà “molto presto, sicuramente entro quest’anno”. Tra la metà e la fine degli anni 2010, Taika Waititi sembrava destinato a una lunga permanenza ai vertici di Hollywood. Dopo essersi fatto notare con titoli indipendenti di successo come What We Do in the Shadows e Hunt for the Wilderpeople, il regista ha raggiunto la consacrazione mondiale rilanciando il franchise Marvel con Thor: Ragnarok. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Con l’ingresso di Taika Waititi ai Marvel Studios, il personaggio di Thor ha subito una significativa trasformazione, passando da un tono serio e shakespeariano a uno più leggero e umoristico.

