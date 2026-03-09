Dalla sconfitta per 31-0 al cinema | la storia vera delle Samoa Americane la squadra più scarsa di sempre

La squadra delle Samoa Americane ha subito una sconfitta per 31-0 in una partita di calcio e successivamente ha deciso di visitare un cinema. Questa vicenda ha attirato l’attenzione dei media per il contrasto tra la battuta d’arresto sportiva e la scelta di dedicarsi a un’attività ricreativa. La storia ha riscosso interesse per il modo in cui la squadra ha affrontato la sconfitta.

Il calcio è spesso scenario di imprese epiche, ma raramente una storia di sconfitta ha generato un impatto culturale così profondo come quella della nazionale delle Samoa Americane. La storia ha ispirato il film Chi segna vince, diretto da Taika Waititi, e documenta la trasformazione della squadra ufficialmente considerata per anni la "peggiore del mondo" in un simbolo di orgoglio sportivo e inclusione. L'origine del mito risale all'aprile del 2001, durante le qualificazioni della zona Oceania per i Mondiali del 2002. In quell'occasione, la nazionale delle Samoa Americane subì una sconfitta storica contro l'Australia con il punteggio di 31-0. Il risultato stabilì il record mondiale ufficiale per la vittoria più larga in un match internazionale di calcio.