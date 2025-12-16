Controlli anti-spaccio in zona Vettovaglie | identificate 26 persone multati 3 locali

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, i Carabinieri di Pisa e zone limitrofe hanno effettuato controlli straordinari nel centro, in particolare in Piazza delle Vettovaglie, identificando 26 persone e multando tre locali. L’operazione mirava a contrastare lo spaccio di droga e garantire maggiore sicurezza nella zona.

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Pisa, Marina di Pisa e San Giuliano Terme, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro di Pisa, concentrato in Piazza delle Vettovaglie e nelle aree. Pisatoday.it

CONTROLLI ANTISPACCIO INCHIODATO DALLE TELECAMERE, PUSHER IN ARRESTO 01092023

Video CONTROLLI ANTISPACCIO INCHIODATO DALLE TELECAMERE, PUSHER IN ARRESTO 01092023 Video CONTROLLI ANTISPACCIO INCHIODATO DALLE TELECAMERE, PUSHER IN ARRESTO 01092023

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Controlli straordinari nelle zone dello spaccio, tre arrestati e droga sequestrata dalla Polizia di Stato - Lecce – Tre arresti per spaccio e droga sequestrata, controlli e due Daspo per altrettanti tifosi giallorossi. corrieresalentino.it

Controlli anti droga in Piazza Santo Spirito - L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna, a seguito del quale l’arresto è stato ... nove.firenze.it