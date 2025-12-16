Controlli anti-spaccio in zona Vettovaglie | identificate 26 persone multati 3 locali

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, i Carabinieri di Pisa e zone limitrofe hanno effettuato controlli straordinari nel centro, in particolare in Piazza delle Vettovaglie, identificando 26 persone e multando tre locali. L’operazione mirava a contrastare lo spaccio di droga e garantire maggiore sicurezza nella zona.

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Pisa, Marina di Pisa e San Giuliano Terme, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro di Pisa, concentrato in Piazza delle Vettovaglie e nelle aree. Pisatoday.it

