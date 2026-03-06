Striscioni nella notte i tifosi chiamano l’Avellino alla battaglia

Nella notte, i tifosi dell’Avellino hanno esposto diversi striscioni per chiamare la squadra alla battaglia. L’azione si è verificata a meno di 48 ore da una partita considerata tra le più importanti della stagione. La tifoseria biancoverde si è fatta sentire con l’obiettivo di motivare i giocatori in vista dell’incontro imminente.

A meno di 48 ore dalla sfida spartiacque contro il Padova, la tifoseria biancoverde prova a caricare squadra e ambiente. Nella notte sono comparsi diversi striscioni in città. Messaggi chiari per chiedere carattere e una risposta sul campo A meno di 48 ore da una delle sfide più delicate della stagione, la tifoseria biancoverde prova a scuotere ambiente e squadra. Domani pomeriggio alle ore 15 l'Avellino di Davide Ballardini affronterà il Padova allo stadio Partenio-Lombardi in quello che, a tutti gli effetti, rappresenta uno spartiacque del campionato. I biancoscudati arrivano in Irpinia con quattro punti di vantaggio sui lupi: un margine che rende la gara un vero e proprio scontro diretto per le ambizioni di classifica.