Castiglione del Lago sventato furto nella notte | decisivo il contributo dei Carabinieri di Cortona CAAB

Nella notte a Castiglione del Lago, un tentativo di furto è stato sventato grazie all’intervento dei Carabinieri di Cortona. I militari hanno inseguito e fermato i sospetti, che hanno abbandonato l’auto rubata, gli strumenti da scasso e la refurtiva. Uno dei tre aggressori è stato arrestato, contribuendo così a garantire la sicurezza della comunità e a rafforzare l’azione di contrasto alla criminalità locale.

entano di sfuggire a un controllo notturno, ma sono costretti ad abbandonare l'auto rubata, la refurtiva e arnesi da scasso: uno dei tre fuggitivi viene arrestato. È il bilancio di un'operazione dei Carabinieri che ha visto anche il determinante contributo di militari della Compagnia Carabinieri di Cortona (CAAB Cortona). L'intervento è scattato intorno alle 23.30 nell'ambito di un servizio perlustrativo finalizzato al contrasto dei reati predatori, condotto dai Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve insieme al personale della Squadra di Intervento Operativo (SIO) del 6° Battaglione Mobile "Toscana" di Firenze.

