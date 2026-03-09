Strani Fumetti è un manga strambo che non dovete sottovalutarlo

Strani Fumetti è un manga pubblicato da Star Comics, tratto da un best seller mondiale. Il fumetto si distingue per uno stile insolito e un approccio particolare alla narrazione. È stato creato come un adattamento del romanzo originale, mantenendo alcune caratteristiche distintive. Il volume è disponibile in libreria e si rivolge a lettori interessati a storie fuori dal comune.

Uno strambo adattamento manga di uno strambo best seller mondiale. Vi abbiamo confusi? Si ma questo è Strani Fumetti, un nuovo manga edito da Star Comics, che sicuramente vi conquisterà. Sta per arrivare in fumetteria, libreria e store online STRANI DISEGNI, l’adattamento manga del romanzo del misterioso YouTuber giapponese Uketsu, che nasconde la propria identità dietro una maschera bianca e una veste nera. Il romanzo, che ha conquistato i lettori di tutto il mondo, ha venduto oltre 1,6 milioni di copie in Giappone ed è stato tradotto in 28 lingue, diventando un vero e proprio caso editoriale mondiale. In Italia è stato pubblicato da Einaudi, riscuotendo un enorme successo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

