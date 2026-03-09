Durante l'udienza di convalida del fermo, Alexander Vilcherres Quilla ha confessato di aver strangolato l’ex compagna, con cui aveva avuto due figli. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto di recente, e il processo è ora in corso. L’uomo rischia l’ergastolo. La procura ha aperto un procedimento per chiarire i dettagli dell’episodio.

Durante l'interrogatorio per l'udienza di convalida del fermo, Alexander Vilcherres Quilla confessò di aver ucciso l'ex compagna dalla quale aveva avuto due figli. Come riferito da Il Giorno, venerdì 13 marzo sarà processato con giudizio immediato alla Corte di Assise di Monza. Geraldine Sanchez, 34enne di origine peruviana, fu uccisa nella serata di mercoledì 16 luglio, strangolata in una ex caserma abbandonata nei pressi di casa sua a Macherio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna era venuta in Brianza circa un anno prima per ricostruirsi una vita e allontanarsi dall’ex che aveva denunciato per episodi violenti e dal quale aveva avuto due figli che la stavano aspettando a casa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Uccise il compagno con una coltellata al cuore, Stella Boggio rischia l'ergastolo: «Mi sono difesa». Il processoÈ arrivato il momento del giudizio per Stella Boggio, 34 anni, interior designer impiegata in una catena di negozi di arredamento e madre di un...

Uccise e strangolò il domestico di una villa in pieno centro a Milano: 28enne verso il processoChiuse le indagini per l'omicidio di Angelito Acob Manansala, il collaboratore domestico di una villa a Milano che sarebbe stato strangolato e ucciso...

Una selezione di notizie su Strangolò e uccise l'ex compagna via al...

Temi più discussi: Strangolò e uccise l’ex compagna, via al processo: rischia l'ergastolo; Uccise e strangolò il domestico di una villa in pieno centro a Milano: 28enne verso il processo; Uccise la madre a Puegnago, Pedrotti condannato all'ergastolo. riconosciuta la premeditazione; Uccise la madre strangolandola con uno strofinaccio: condannato all’ergastolo Mauro Pedrotti.

Strangolò e uccise l’ex compagna, via al processo: rischia l'ergastoloDurante l'interrogatorio per l'udienza di convalida del fermo, Alexander Vilcherres Quilla confessò di aver ucciso l'ex compagna dalla quale aveva avuto due figli. Come riferito da Il Giorno, venerdì ... monzatoday.it

Uccise e strangolò il domestico di una villa in pieno centro a Milano: 28enne verso il processoChiuse le indagini per l'omicidio di Angelito Acob Manansala, il collaboratore domestico di una villa a Milano che sarebbe stato strangolato e ucciso dal ... fanpage.it

Strangolò la madre con un foulard, al via il processo in Corte d'Assise - facebook.com facebook